Durante una inspección sanitaria realizada en el Cementerio General de Pisco, personal de salud detectó la presencia de diversos criaderos de larvas del zancudo transmisor del dengue, lo que evidenció un riesgo latente para la salud pública. Los hallazgos se registraron principalmente en zonas donde se acumulaban recipientes y objetos en desuso con agua estancada.

Proliferación del vector

La intervención fue ejecutada por el Centro de Salud San Juan de Dios, en coordinación con la Beneficencia de Pisco, como parte de una campaña de recojo de inservibles orientada a identificar y eliminar los focos de reproducción del zancudo Aedes aegypti. Esta acción permitió reducir las condiciones favorables para la proliferación del vector en un espacio de alta afluencia de personas.

Durante la jornada, el personal sanitario procedió al retiro y eliminación de materiales inutilizables que contenían larvas, interrumpiendo de manera directa el ciclo reproductivo del zancudo. Estas labores preventivas resultan fundamentales para evitar la expansión del vector y la posible aparición de nuevos casos de dengue en la provincia.

De acuerdo a la información publicada el CD. Adrián Alva Aquije señaló que, de manera paralela, los profesionales de la salud desarrollaron sesiones educativas y demostrativas dirigidas a los visitantes del camposanto, brindando información sobre el dengue, sus principales síntomas y las medidas de prevención. En estas acciones participaron los Agentes Comunitarios de Salud, con el apoyo del payasito “Terremoto”, facilitando una mayor interacción con la ciudadanía.

Finalmente, el Ministerio de Salud recomienda eliminar, voltear o desechar todo recipiente que pueda acumular agua; lavar y escobillar semanalmente floreros, baldes y tanques; mantener bien tapados los depósitos de agua; reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda; y eliminar objetos en desuso. El cumplimiento de estas recomendaciones es clave para evitar la formación de criaderos de larvas y reducir el riesgo de transmisión del dengue.

VIDEO RECOMENDADO