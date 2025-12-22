, agentes comunitarios de salud, junto a personal de la Red de Salud Ica, realizaron un operativo de control en el cementerio del distrito de Parcona, donde identificaron y eliminaron criaderos del

Previenen proliferación

Durante la intervención, los especialistas inspeccionaron áreas donde el agua estancada podría convertirse en focos de reproducción del mosquito, retirando objetos, recipientes y otros elementos que representaban riesgo de infestación. Estas acciones buscan minimizar la presencia del vector y proteger la salud de la población, especialmente en zonas con alta concurrencia de visitantes.

El operativo refuerza las medidas de prevención implementadas de manera articulada entre las autoridades de salud y los agentes comunitarios, promoviendo la educación sanitaria y espacios limpios y libres de criaderos.

