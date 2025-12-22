En un esfuerzo por prevenir la propagación del dengue, agentes comunitarios de salud, junto a personal de la Red de Salud Ica, realizaron un operativo de control en el cementerio del distrito de Parcona, donde identificaron y eliminaron criaderos del zancudo transmisor de la enfermedad.

Previenen proliferación

Durante la intervención, los especialistas inspeccionaron áreas donde el agua estancada podría convertirse en focos de reproducción del mosquito, retirando objetos, recipientes y otros elementos que representaban riesgo de infestación. Estas acciones buscan minimizar la presencia del vector y proteger la salud de la población, especialmente en zonas con alta concurrencia de visitantes.

El operativo refuerza las medidas de prevención implementadas de manera articulada entre las autoridades de salud y los agentes comunitarios, promoviendo la educación sanitaria y espacios limpios y libres de criaderos.

