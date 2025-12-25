Cinco personas fueron detenidas en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Nasca, tras ser sorprendidas ocupando de manera ilegal terrenos considerados intangibles y protegidos por su valor arqueológico y paleontológico.

Área intangible

La intervención se llevó a cabo el 22 de diciembre en el sector parcela 03, área que forma parte de los sitios y paisajes arqueológicos de Nasca. Durante el operativo, los agentes constataron la presencia de chozas rústicas levantadas dentro del espacio restringido, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Peña Gutiérrez de 27 años; Juan Peña Quintanilla, de 69; Martha Gutiérrez Castro, de 65; Santos Ccoyllo Yllanes, de 37; y Ana Meza Rivas, de 25 años.

Según las investigaciones preliminares, los intervenidos habrían adquirido presuntamente los terrenos por un monto aproximado de 1,600 soles cada uno, a través de una negociación informal realizada con Yim Paul Oscco Flores, de 52 años, quien se presentaría como dirigente de la asociación denominada “Buenos Aires”.

De acuerdo con la información recabada, los ocupantes habrían iniciado la instalación de viviendas precarias sin contar con autorización alguna, pese a tratarse de una zona declarada intangible debido a su alto valor histórico y cultural, lo que representa una grave afectación al patrimonio del país.

Tras la detención, las autoridades policiales, en coordinación con el Ministerio Público, iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales y esclarecer la presunta comisión del delito contra los bienes culturales y el patrimonio paleontológico. Asimismo, se investiga la posible existencia de una red dedicada a la venta ilegal de terrenos en zonas protegidas de la provincia.

