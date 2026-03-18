Un sujeto identificado como Alex Neri Guzmán Salas de 28 años, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras ser sorprendido presuntamente cometiendo un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo.

La intervención se produjo la mañana del lunes 16 de marzo de 2026 en el distrito de Túpac Amaru Inca, luego de que los agraviados alertaran a las autoridades sobre el hecho ocurrido en un establecimiento comercial.

Sujeto investigado

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, el delito se registró en un local ubicado en la antigua carretera Panamericana Sur, kilómetro 232, en el cruce Pisco – Túpac Amaru Inca, lugar donde alias “payaso Neri” habría perpetrado el acto delictivo. Tras la denuncia de los afectados, agentes policiales iniciaron un rápido despliegue operativo que permitió ubicar al sospechoso en las inmediaciones del lugar, logrando su inmediata intervención.

“El sujeto habría ingresado a una conocida tienda para sustraer una fuerte suma de dinero, hecho ocurrido el pasado 16 de marzo en la antigua Panamericana Sur, km 232, en Pisco. Sus movimientos quedaron registrados por cámaras de videovigilancia, permitiendo su identificación y posterior captura”. señaló la policía

Sobre este resultado operativo, el comisario PNP Ricardo Mayorga destacó que la denuncia oportuna de la ciudadanía y el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad han sido fundamentales para enfrentar la delincuencia en la jurisdicción.

Cabe señalar que el distrito de Túpac Amaru Inca, que en años anteriores registraba altos índices de asesinatos y detonaciones de artefactos explosivos vinculados a casos de extorsión, viene mostrando actualmente una considerable reducción en este tipo de delitos, situación que, según las autoridades, responde al fortalecimiento de los operativos policiales, el trabajo preventivo y la labor constante desarrollada por el personal de la comisaría bajo la conducción del comisario PNP Ricardo Mayorga Cazartelli.

Finalmente, el oficial recordó a la población que el distrito continúa en estado de emergencia, por lo que la Policía Nacional del Perú mantiene operativos permanentes y acciones de control en distintos puntos estratégicos.

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