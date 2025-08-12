Con el objetivo de garantizar una atención oportuna y de calidad a la población, el director ejecutivo de la Red de Salud Ica, C.D. Jaime Salomón, realizó una visita inopinada al Centro de Salud Guadalupe, como parte de las acciones de supervisión a los establecimientos de salud de la región.

Verifica ambientes

Durante su recorrido, el funcionario verificó la asistencia y permanencia del personal de salud en sus respectivos servicios, así como el adecuado funcionamiento de áreas clave como la cadena de frío, farmacia, control de crecimiento y desarrollo (CRED), obstetricia, entre otros consultorios.

Esta acción forma parte de los esfuerzos de la Red de Salud por fortalecer el monitoreo y la mejora continua en los servicios que se brindan a los usuarios, con énfasis en la eficiencia del recurso humano y la calidad de la atención médica.

La Dirección Ejecutiva reiteró su compromiso de seguir realizando visitas de supervisión de manera aleatoria, en cumplimiento de las políticas regionales de salud y en beneficio de la población iqueña.

