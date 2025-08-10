Con la finalidad de garantizar una atención en salud con calidad y calidez, el director ejecutivo de la Red de Salud Ica, C.D. Jaime Salomón Reyes acompañado de su equipo de gestión realizaron la visita inopinada al Puesto de Salud Collazos, en el distrito de Salas (Ica).

Calidad en salud

La visita tiene como finalidad verificar y garantizar la asistencia y permanencia del personal de salud para asegurar la atención al paciente, verificar el estado situacional del consultorio CRED, se verificó los data loggers y farmacia.

El director ejecutivo de la Red de Salud manifestó que las visitas inopinadas continuaran en los diferentes establecimientos de salud. Así mismo, mencionó que continúa gestionando con la empresa privada a fin de fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

