Durante la reciente celebración de Semana Santa en la región Ica y sus provincias, el diseñador litúrgico pisqueño Percy Muñante Ramos, conocido públicamente como Percy Ramos, fue uno de los responsables de tener el honor vestir y engalanar diversas imágenes que participaron en las principales procesiones de la región.

En diálogo con Diario Correo, el también fundador de la empresa Nuestra Fe Pisco explicó que su trabajo busca respetar la tradición religiosa y resaltar la solemnidad de cada imagen durante estas importantes fechas para la feligresía.

Para recorridos procesionales

“El trabajo que realizamos no solo es diseño, también implica mucha fe y responsabilidad, porque cada imagen tiene una historia y una devoción muy grande entre los fieles”, comentó.

Precisó que en la ciudad de Ica tuvo a su cargo el vestuario de las imágenes más importantes de la semana santa iqueña como es: el Señor del Triunfo, el Señor de la Columna, el Señor Nazareno y la venerada imagen del señor de Luren.

Asimismo, señaló que su labor también se pudo observar en la provincia de Pisco, donde fue el responsable de vestir y alistar al Señor de la Agonía para su recorrido procesional, una de las imágenes más veneradas de la ciudad.

En el distrito de San Andrés participó en el engalanamiento del Cristo Moreno Sr. del Mar, el Señor del Triunfo y el Señor Resucitado, mientras que en la provincia de Chincha destacó su trabajo con el Señor del Santo Sepulcro y de la Virgen de los Dolores entre otras imágenes de la provincia Chinchana, así mismo nos comentó que también en el norte del país algunas imágenes fueron presentadas con su arte religioso.

Finalmente, Percy Ramos manifestó que asumir el vestuario de varias imágenes durante una misma Semana Santa representa un gran reto el cual asumió con mucha responsabilidad.

“No es común que un mismo diseñador tenga a su cargo tantas imágenes en distintas ciudades, pero lo asumimos con mucho compromiso y gratitud por la confianza que depositan en nuestro trabajo”, expresó, destacando que su objetivo es seguir aportando al fortalecimiento de las tradiciones religiosas en la región.

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