Los efectivos de la División Policial – Divpol Chincha rindieron homenaje a Santa Rosa de Lima patrona de la Policía Nacional del Perú. El anda con la sagrada imagen fue conducida a la iglesia Santo Domingo y luego de la misa retornada a la sede de la institución para la ceremonia, en la que fueron reconocidos los oficiales y suboficiales que participan en la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades.

Anda procesional

Los policías a la salida de la homilía acompañaron la procesión de Santa Rosa. El anda cargada por el coronel Daniel Elías Soto, y los comandantes Óscar Ramos, Ángel Magallanes y Adolfo Mendoza, recorrió el perímetro de la plaza de armas de Chincha, hasta retornar a la División. El acto religioso contó con la participación de la consejera Aracelli Valentín y familiares de los agentes que laboran en la ciudad.

Elías Soto invocó a la patrona protección para el personal policial que lucha contra la delincuencia. “Esta es una fecha muy importante para la policía, y pedimos a nuestra patrona que derrame su bendición a toda la familia policial de la División que día a día viene combatiendo la delincuencia y el crimen organizado acá en la provincia de Chincha”, refirió el jefe policial.

Durante la ceremonia en honor a Santa Rosa, detalló que a lo largo del año han sido desarticuladas 72 bandas criminales, inmersas en delitos de robo agravado, hurto agravado, marcaje, tráfico ilícito de drogas, sicariato y otros.

Asimismo, la Divpol ha incautado 21 armas de fuego utilizadas en la comisión de hechos al margen de la ley, así como la intervención de 590 personas que estaban con requisitoria y erradicación de sembríos de marihuana.

“Reconocemos el trabajo de esos hombres y mujeres que luchan día a día por tener una ciudad segura y Chincha va camino a ese proceso con nuestra policía que hace frente a la delincuencia”, señaló la consejera Aracelli Valentín. Además, exhortó a la comunidad a la ciudadanía que sea aliado de la institución y alerten los hechos delincuenciales para que los autores sean atrapados.

Elías Soto exhortó a la población que confié en su policía y que pueden comunicarse directamente con él para denunciar o alertar las incidencias delictivas que ocurran en su comunidad.

