Por más de cuatro décadas, el Instituto Superior Tecnológico de Pisco ha funcionado forjando profesionales, y tras varias promesas de los gobiernos locales, regionales y nacionales para una construcción o reubicación. A pesar de los reiterados pedidos, las autoridades no han concretado la tan anhelada construcción de un local que garantice condiciones óptimas de enseñanza, capacitación y prácticas profesionales.

Protesta de docentes

Es así que los docentes decidieron salir a las calles en señal de protesta para ser escuchados por la ciudadanía del total olvido en que se encuentran, con pancartas en mano pidieron a las autoridades velar por la educación superior en Pisco.

Ya son 18 años que esta situación afecta directamente a cientos de jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral con las competencias que demanda el crecimiento económico de la región. Ante la prolongada espera, los docentes han decidido iniciar acciones para exigir la pronta ejecución del proyecto.

“No podemos seguir formando profesionales en ambientes inadecuados; necesitamos aulas, talleres y laboratorios que permitan desarrollar el potencial de nuestra juventud”, señalaron representantes de la institución.

Llegaron hasta la Plaza de Armas de Pisco, exponiendo sus demandas y buscando sensibilizar a la población y a las autoridades competentes del abandono en que se encuentran.

