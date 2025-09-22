En el marco de la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, EsSalud Ica realizó una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad, con charlas informativas y actividades que buscaron promover la cultura de la donación y desmentir mitos alrededor de este acto altruista.

Salvan hasta 8 vidas

El Dr. Alberto Ramírez Munaico, coordinador del equipo de Procura, destacó que donar órganos es un acto de solidaridad que puede ofrecer una segunda oportunidad de vida a quienes esperan un trasplante.

“Cada donación es un regalo inmensurable”, señaló, subrayando la importancia de acompañar a las familias durante el proceso para asegurar que se realice con respeto y dignidad.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, resaltó que esta campaña es un paso importante para fortalecer la promoción de la donación de órganos en la región. “El trabajo del equipo de Procura es un pilar fundamental en nuestra institución. Su labor incansable no solo sensibiliza a la población, sino que también nos posiciona como líderes en la promoción de la donación de órganos en la región”, indicó.

La jornada concluyó con un llamado a la comunidad para que inicie conversaciones en sus hogares sobre la donación y exprese su voluntad, de modo que este deseo pueda ser respetado en momentos decisivos.

