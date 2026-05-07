Durante la edición de “América Hoy”, Rebeca Escribens dejó en claro que no aceptaría trabajar junto a Christian Domínguez si el cantante llegara a incorporarse al espacio televisivo.

La conductora reaccionó luego de que el artista apareciera en el programa para responder por las cartas notariales enviadas a Melanie Martínez y Pamela Franco.

En conversación con Janet Barboza, Xiomy Kanashiro y Edson Dávila ‘Giselo’, Escribens comentó: “Lo peor es que lo traen justo los días que yo no estoy como para no poder responderle” .

También señaló que no tiene problemas personales con el líder de Gran Orquesta Internacional, aunque recordó su cercanía con Melanie Martínez.

“No estoy molesta con él y no tengo nada contra él. Yo comento sobre todos los años que él ha estado metiendo la pata”, manifestó la conductora.

También pidió a la producción que le informe si Domínguez llega a sumarse al programa: “Avísenme si entra (a América Hoy) para yo salir, porque si no, de verdad, nos vamos a jalar de los pelos”.

En otro momento, Escribens cuestionó los reclamos del cantante hacia sus exparejas y calificó de “caradura” sus declaraciones.

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