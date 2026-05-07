Durante la edición de “América Hoy”, Rebeca Escribens dejó en claro que no aceptaría trabajar junto a Christian Domínguez si el cantante llegara a incorporarse al espacio televisivo.
La conductora reaccionó luego de que el artista apareciera en el programa para responder por las cartas notariales enviadas a Melanie Martínez y Pamela Franco.
En conversación con Janet Barboza, Xiomy Kanashiro y Edson Dávila ‘Giselo’, Escribens comentó: “Lo peor es que lo traen justo los días que yo no estoy como para no poder responderle”.
También señaló que no tiene problemas personales con el líder de Gran Orquesta Internacional, aunque recordó su cercanía con Melanie Martínez.
“No estoy molesta con él y no tengo nada contra él. Yo comento sobre todos los años que él ha estado metiendo la pata”, manifestó la conductora.
También pidió a la producción que le informe si Domínguez llega a sumarse al programa: “Avísenme si entra (a América Hoy) para yo salir, porque si no, de verdad, nos vamos a jalar de los pelos”.
En otro momento, Escribens cuestionó los reclamos del cantante hacia sus exparejas y calificó de “caradura” sus declaraciones.
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