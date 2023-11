Inspeccionaron cuatro hospedajes ubicados en Pisco playa con el objetivo de restablecer el principio de autoridad en la provincia, trabajo articulado entre la Unidad de Fiscalización, Defensa Civil, División de Salud, licencias del municipio provincial, serenazgo, Comercialización, Dicetur y Sunat.

Establecimientos

Según informe de la Municipalidad de Pisco, en este nuevo operativo inopinado inspeccionaron los hospedajes Embassy Beach, Sol y Mar, Pisco Mar y Las Rocas, llegando a clausurar los dos últimos por insalubridad, colchones y sábanas en malas condiciones, así como extintores vencidos.

La ciudad de Pisco es visitada por cientos de turistas nacionales y extranjeros que buscan la calidad hotelera que debe de haber en los diferentes hospedajes, por tal motivo continúan con la realización de estas acciones para salvaguardar a los visitantes. La mala imagen no solo la dan a sus locales si no también a la ciudad, por tal motivo exhortaron a los demás establecimientos hoteleros a cumplir con las normas establecidas por la autoridad para que no se vean envueltos en multas.

Esperemos que estos operativos sigan a nivel de toda la provincia de Pisco ya que se acerca las fechas navideñas y que los establecimientos hoteleros son de alta demanda por los visitantes.

Cabe resaltar que Paracas es el principal atractivo turístico de Pisco, por sus hermosos paisajes y su cultura, pero no se puede dejar de lado el cuidado también de los hoteles, que también alberga a turistas nacionales y extranjeros que en su mayoría no logran obtener una habitación por la gran demanda.

