La Comisión de Justicia de la Liga Distrital de San Andrés emitió un severo fallo disciplinario tras los lamentables incidentes registrados el pasado 15 de marzo en el estadio Campeón del 69, donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre jugadores, barristas y simpatizantes de los equipos Beatita de Humay y Manchester Stone durante un encuentro deportivo.

Violencia en el estadio

Según el comunicado oficial, ambas escuadras fueron sancionadas con 14 meses calendario de suspensión, además de disponer su descenso de categoría, como medida ejemplar ante los actos de violencia que empañaron el desarrollo del campeonato y pusieron en riesgo la integridad de los asistentes al recinto deportivo.

Asimismo, la Comisión de Justicia resolvió sancionar con dos años de inhabilitación a los jugadores Juan Abregu Villanueva y Juan Abregu Coras, del club Beatita de Humay, así como a Paul Siguas Carbajal, del Manchester Stone, quienes habrían tenido participación directa en los hechos. Las autoridades deportivas señalaron que estas medidas buscan preservar el respeto, la disciplina y el juego limpio dentro del fútbol distrital.

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