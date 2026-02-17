En una jornada marcada por el fervor cultural y el sentido de pertenencia, el Club Provincial Pisco fue escenario de la exitosa presentación de la obra “Mi Terruño”, escrita originalmente por el recordado autor Mamerto Castillo Negrón.

Esta importante reedición estuvo a cargo del reconocido historiador y divulgador pisqueño, el profesor Efrén Oswaldo Moreyra Quispe, quien ha asumido la tarea de rescatar y poner en valor las páginas que narran la esencia de la tierra pisqueña. La introducción del evento fue dirigida por el escritor César Casas Aquije, quien ofreció un profundo análisis sobre el legado literario de Castillo y la impecable trayectoria académica de Moreyra.

Conciencia social

El interés de la comunidad superó todas las expectativas, registrando una asistencia masiva que colmó las instalaciones del club. Un hecho significativo que marcó la tarde fue la alta demanda del ejemplar, logrando venderse incluso más libros que el número de asistentes presentes, lo que evidencia un renovado compromiso de los pisqueños por preservar su memoria histórica. Durante el acto, se enfatizó la relevancia de la lectura como herramienta de conciencia social: “El que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo”.

Tras la enriquecedora actividad intelectual, los socios e invitados dieron paso a la celebración por el Día de la Amistad y el agasajo a las cumpleañeras del mes de febrero.

El brindis de honor se realizó con el emblemático pisco. Finalmente, la directiva del Club Provincial Pisco expresó su profundo agradecimiento a todos los colaboradores y socios cuya gestión hizo posible el éxito de la convocatoria.

Con este tipo de iniciativas, fortalece la identidad cultural y las tradiciones pisqueñas. Al término de la velada, se extendió una invitación general para los próximos encuentros.

