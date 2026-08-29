En su primera proyección para la campaña 2026-2027, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID) prevé un volumen de 82,65 millones de cajas de 8,2 kg, cifra que representa una caída del 5 % respecto a la temporada anterior.

Mercados internacionales

De acuerdo con Luis Miguel Vegas Arias Stella, gerente general de PROVID, esta reducción se debe a los efectos de El Niño costero y El Niño global. El ejecutivo precisó que su impacto será más evidente a partir de octubre del 2026.

Según explicó el vocero, el sector enfrenta el impacto combinado de El Niño costero —iniciado en marzo— y El Niño global, cuyos efectos más marcados se prevén desde octubre. Este panorama ha provocado una elevación de las temperaturas a lo largo de la costa peruana, con picos en Piura de hasta 3 a 4 grados por encima de los promedios mínimos normales, afectando el rendimiento de los cultivos.

“En esta primera proyección estimamos una caída del 5 % en relación con el volumen exportado en la campaña pasada, a pesar de contar con casi 2000 hectáreas adicionales en producción. Las altas temperaturas están generando un mayor crecimiento vegetativo, menor calibre en la baya y mayor presión de plagas, lo que obliga a incrementar las aplicaciones fitosanitarias y genera un mayor costo en campo”, dijo.

Sostuvo que la campaña 2026-2027 requiere un cuidado especial y que, en este momento, resulta difícil para PROVID predecir el volumen total que se exportará a los diversos mercados internacionales. Asimismo, señaló que las proyecciones se actualizarán conforme avance la temporada.

El ejecutivo señalo que el volumen de exportaciones peruanas de uva de mesa suele concentrarse entre las semanas 41 y 13. Sin embargo, para esta campaña se prevé un adelanto de entre 7 y 15 días en el inicio de la cosecha en las principales zonas productoras del norte y del sur.

“Estamos viendo un adelanto de dos a tres semanas tanto en el norte como en el sur. En el hemisferio norte la campaña también proyecta terminar antes de lo normal, por lo que el inicio anticipado en el norte del Perú permitirá un buen acople”, manifestó.

Detalló que esta primera proyección se comunicó de manera oportuna a toda la cadena logística —como navieras y operadores— para que estén preparados y puedan anticiparse a los cambios provocados por el clima.

El fenómeno de El Niño ha golpeado anteriormente con fuerza los envíos al exterior: el volumen exportado cayó un 13 % en la campaña 2017-2018 y un 12 % en la 2023-2024.

“El impacto fue severo en el norte del país: en 2017 la caída fue del 38 % y en 2023 alcanzó el 30 %. Para esta primera proyección no estimamos un descenso a esos niveles; hemos calculado una contracción del 16 %, no tan agresiva como en esos años, considerando además que hay un crecimiento en la superficie cultivada”, explicó el vocero.

“Sin embargo, en el sur proyectamos un incremento del 5 % en comparación con la campaña pasada, impulsado principalmente por nuevas hectáreas. En los eventos de El Niño anteriores el volumen en el sur nunca cayó, sino que aumentó”, recalcó.

Frente a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas empeoren en los próximos meses, PROVID señaló que aún es prematuro determinar el impacto final que tendrá la campaña de exportación 2026-2027.

El gremio explicó que la cifra inicial responde a la información consolidada de productores y exportadores a nivel nacional, pero precisó que los volúmenes finales se ajustarán mediante actualizaciones periódicas conforme evolucione el clima.

No obstante, al evaluar un escenario más adverso, el gremio tomó como referencia los eventos climáticos de 2017 y 2023. En ambas campañas golpeadas por el fenómeno de El Niño, la zona norte del país registró retrocesos severos que alcanzaron un 38 % y un 30 %, respectivamente.

Pese a estos antecedentes, PROVID destacó un factor diferenciador para la presente temporada: el ingreso de casi 2000 nuevas hectáreas en fase de producción.

“Esta ampliación de la superficie cultivada permitirá amortiguar una eventual caída de los rendimientos y sostener la oferta exportable frente a los desafíos climáticos”, finalizó.

EL DATO: En la campaña 2025-2026, la uva peruana consolidó su alcance global con envíos orientados a Estados Unidos (52 %), Europa (22 %), Latinoamérica (16 %), Asia (6 %) y Canadá (4 %).

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