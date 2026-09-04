El pisco y la mistela elaborados en Ica volvieron a ser protagonistas durante la ceremonia de premiación del XIV Concurso Regional del Pisco y el I Concurso Regional de Mistela, actividad que reunió a productores y representantes del sector productivo de la región.

Bebida bandera

La ceremonia se desarrolló en el auditorio de gobernación del Gobierno Regional de Ica y tuvo como objetivo reconocer la calidad de las bebidas producidas por bodegas y productores de la región, además de promover la tradición vitivinícola que caracteriza al departamento.

En el XIV Concurso Regional del Pisco, diversos productores fueron distinguidos en las diferentes categorías. En la variedad Quebranta, La Taberna Iqueña y Sotelo obtuvieron Medallas de Plata, mientras que JH Álvarez, Falconí y Bohórquez fueron reconocidos con Medallas de Oro.

En la categoría Acholado, Bohórquez recibió Medalla de Plata, mientras que JH Álvarez y Nirla Lévano alcanzaron Medallas de Oro. En Pisco Albilla, la Medalla de Oro fue otorgada a Tres Generaciones.

Asimismo, en la categoría Torontel fueron reconocidos con Medalla de Plata Parra del Valle, Falconí y Del Rocío. JH Álvarez obtuvo una Medalla de Plata en Mosto Verde Aromático, mientras que Bohórquez fue distinguido en la categoría Mosto Verde No Aromático.

La primera edición del Concurso Regional de Mistela también permitió reconocer a productores de esta bebida tradicional.

En la categoría Mistela No Aromática, Don Saturnino obtuvo Medalla de Plata, mientras que Casualidad Perfecta y Bohórquez recibieron Medallas de Oro.

En Mistela Aromática, las Medallas de Plata fueron otorgadas a Viña Rosita, Don Saturnino, Doña Consuelo y Grimaldi. Las Grandes Medallas, consideradas el máximo reconocimiento de esta categoría, fueron concedidas a Bodega Falconí y El Mozandero.

Los resultados destacan el trabajo de los productores regionales y la diversidad de productos que forman parte de la tradición vitivinícola de Ica.

Durante la ceremonia también se realizó un reconocimiento al director de la Dirección Regional de la Producción, Manuel Augusto Ormeño Morales, por su apoyo y promoción de los concursos regionales.

El reconocimiento fue entregado por Gerardo Bazán Villegas, presidente de APROPICA. En la actividad participaron además Alfonso Carrillo Chávez, director regional de la Oficina de Administración y Finanzas, y Obed Marcelo Mattos, gerente regional de Desarrollo Económico.

Los representantes del sector destacaron la importancia de continuar impulsando la producción regional, fortalecer la calidad de los productos y generar oportunidades para que el pisco y la mistela de Ica puedan ampliar su presencia en nuevos mercados.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO