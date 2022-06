La región Ica ha evidenciado la mortalidad acumulada más alta del Perú, con un índice de 901 muertes por la COVID-19 por cada 100 mil habitantes, así lo reveló el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, actualizado desde el inicio de la pandemia hasta el 7 de junio del 2022.

Datos a escala regional

La base de datos indica que el departamento iqueño sobrepasa además la tasa de todo el Perú, donde a nivel nacional se registran 630 decesos por cada 100 mil habitantes, y por eso Ica se ubica en el primer lugar donde el virus ha sido más letal, seguido de Callao, Moquegua, Lima Metropolitana, Lima provincias, Lambayeque, Arequipa, Tumbes y Piura.

Asimismo, se precisa que la región ha sido muy golpeada por el SARS-CoV-2, con un total de 8 mil 947 fallecidos por la mortal enfermedad. Por otro lado, la data del sector Salud confirma 104 mil 083 contagios del virus de Wuhán.

Esta tendencia indica que la tasa de letalidad podría crecer, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que los datos del Minsa no incluyen muertes por COVID-19 que no fueron registradas oficialmente como tales.