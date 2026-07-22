La Empresa intervenida por el estado como es EMAPISCO S.A. informó que durante las labores diarias de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Túpac Amaru se retira una gran cantidad de residuos sólidos que nunca debieron ser arrojados al sistema de alcantarillado. Entre los desechos encontrados figuran plumas, grasa, plásticos, juguetes y otros objetos que afectan el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

Cuadrillas evitan atoros

La empresa precisó que su cuadrilla operativa desarrolla de manera permanente trabajos preventivos y atiende emergencias con el objetivo de garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. Estas acciones permiten evitar atoros, aniegos y daños que podrían generar mayores inconvenientes para la población y el sistema de saneamiento.

Como parte de estas labores, la empresa ejecutó la reposición de tapas de buzón y la reconstrucción de techos y marcos en diversos puntos de la provincia, entre ellos la calle Progreso, en Pisco; la cámara de válvulas del asentamiento humano Juan Díaz Bulejes; la calle España, en el distrito de San Andrés; y la intersección de las calles Muelle y José Balta, en Pisco Playa, donde se instalaron un nuevo techo, marco y tapa de buzón.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar mejores hábitos en el manejo de los residuos domésticos, recordando que el desagüe no es un depósito de basura. La correcta disposición de los desechos contribuye a prevenir obstrucciones, proteger la infraestructura de saneamiento y garantizar un servicio eficiente en beneficio de toda la población.

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