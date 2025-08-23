La madrugada de ayer, cuando el termómetro marcaba 15°C en el distrito de Pueblo Nuevo, la soledad, el frío y la vulnerabilidad se hicieron presentes en el rostro de una mujer con aparente trastorno mental, hallada tiritando en plena vía pública. Fue en la calle Grocio Prado donde personal de serenazgo, durante su patrullaje habitual, se encontró con la escena que conmovió a más de uno.

Sin cobijo, ni alimento

La mujer, desorientada y visiblemente afectada por el frío, no emitía palabra alguna. Solo temblaba. Fue entonces que el sereno Matías, sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo y se lo colocó con delicadeza, protegiéndola del crudo clima nocturno. “Ella no mostró agresividad ni miedo. Solo nos miró con una ternura que cuesta olvidar”, comentó uno de los agentes municipales.

Vecinos de la zona indicaron que la mujer no es conocida en el barrio y que habría llegado hace pocos días. Nadie sabe de dónde vino, ni si tiene algún familiar que la busque. Lo único evidente es que pernocta en la calle, sin cobijo ni alimento, en pleno invierno.

El gesto solidario del sereno no pasó desapercibido. Residentes del lugar lo felicitaron públicamente y exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto. “No basta con una buena acción. Necesitamos una política de cuidado y atención a personas en situación de calle. Esta mujer necesita ayuda profesional y un lugar seguro donde dormir”, reclamó una vecina.

