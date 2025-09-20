Más de 353 mil afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (AFP) en la región Ica podrán acceder al retiro de hasta S/ 21.400 de sus cuentas individuales, luego de que el Congreso de la República aprobara el proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La medida, que ya cuenta con la firma de la autógrafa, también ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

Más de S/5 mil mensuales

En Ica, según datos actualizados hasta agosto de 2025, el número total de afiliados activos alcanza los 353.629, lo que representa el 3.5 % del total nacional. De ese universo, 190.286 son hombres y 163.343 mujeres. Los afiliados se encuentran distribuidos entre las cuatro AFP: Integra con 182.331 afiliados, Prima con 71.761, Profuturo con 71.426 y Hábitat con 28.111.

El retiro aprobado contempla un desembolso máximo de S/ 21.400 por persona, que se realizará en cuotas mensuales de hasta una UIT (S/ 5.350). El primer abono se entregará 30 días después de presentada la solicitud por el afiliado, sin importar su edad, situación laboral o saldo acumulado.

El congresista José Luna Gálvez, autor del proyecto de ley y representante de Podemos Perú, indicó que el dinero servirá para que las familias puedan afrontar gastos en educación, salud y otros.

“Este retiro representa una medida excepcional que busca brindar liquidez a los afiliados en momentos de necesidad. No hay tiempo que perder. Muchos peruanos han perdido sus empleos ante el cierre de miles de negocios y pequeñas empresas y hoy no tienen cómo cumplir con sus deudas, pagar los estudios de sus hijos o atender necesidades de su familia. Es urgente, para ellos, empezar el trámite de retiro de dinero”, sostuvo Luna Gálvez, autor del proyecto de ley que sustenta esta autógrafa.

Otra de las virtudes de esta norma, dijo, es que se restituye el derecho de los afiliados a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones al llegar a la edad de jubilación y anula la obligación para los trabajadores por recibo por honorarios a entregar parte de su sueldo.

“Este retiro no destruye el sistema de pensiones, tampoco llevará a la ruina a las AFP. El sistema colapsa por la indiferencia de sus directivos, de algunos congresistas y del gobierno que no oyen el llamado a corregir esta estructura perversa y los abusos contra los afiliados”, señaló.

Añadió también que el retiro de los fondos mantiene la condición de intangible. No podrá ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo o retención, a excepción de las deudas alimentarias.

Recalcó que en el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual puede solicitar suspender la entrega a la administradora de fondos de pensiones hasta 10 días calendarios antes del siguiente desembolso.

