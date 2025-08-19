Con pancartas, fotos y gritos de indignación, familiares y amigos de Valeria Luna Cortez (24) protestaron este lunes en los exteriores del Ministerio Público en Pisco, exigiendo una investigación más rigurosa sobre la muerte de la joven madre, hallada sin vida el pasado 4 de agosto en una vivienda de la ciudad.

Posición de familia

Los manifestantes rechazaron la versión inicial y señalaron que existen elementos suficientes para considerar el caso como un presunto feminicidio. En entrevista con medios digitales, la madre de la víctima, María Cortez, fue enfática: “Un individuo, ya investigado, atentó contra su vida y la mató”.

Según relató la familia, ese día Valeria acudió al cumpleaños del hijo de una amiga, a quien ayudaba con la decoración de la fiesta. En la casa se encontraban dos decoradores y la pareja de la anfitriona, señalado por los deudos como el presunto autor del crimen.

“Ella no estaba sola. En la casa estaban los decoradores y el que terminó siendo su verdugo, la pareja de su amiga. Lo que pedimos es que quienes estuvieron allí digan la verdad. Sabemos que tienen miedo, pero no se puede encubrir a un asesino”, declaró entre lágrimas la madre de la joven.

El caso ha generado conmoción en la comunidad pisqueña, especialmente por el hecho de que Valeria deja a una niña de apenas 4 años en la orfandad. “Pedimos que el Ministerio Público actúe con firmeza. No puede ser que una muerte tan clara quede impune”, sentenciaron los manifestantes.

VIDEO RECOMENDADO