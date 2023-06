El personal de seguridad ciudadana del municipio de Ica auxilió rápidamente a un joven que habría sido víctima de las peperas. El hombre fue hallado boca abajo entre la tierra y el polvo y había perdido el conocimiento.

Dejado a su suerte

Los agentes se trasladaron hasta la manzana C, en la Cooperativa Señor de Luren, y en un descampado evidenciaron que se encontraba abandonado un joven de 25 años en estado de inconsciencia por lo que de manera inmediata le prestaron el auxilio. La persona no tenía ningún objeto de valor y tampoco su celular, billetera y documento de identidad, además no recordaba cómo llegó hasta la zona.

En su brazo derecho tenía una pulsera que comprobaba que asistió a un club nocturno, por lo que habría sido dopado, ante esta situación fue trasladado por serenazgo al hospital para la atención médica profesional.

