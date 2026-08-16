Como cada año, cientos de familias llegaron ayer 15 de agosto hasta el cementerio de Pisco para visitar a sus seres queridos que perdieron la vida durante el devastador terremoto de 2007. Entre flores, velas, fotografías y momentos de profundo silencio, los familiares recordaron a quienes partieron aquella fatídica noche y cuyas ausencias, 19 años después, continúan marcando la vida de numerosas familias pisqueñas.

Recuerdan a sus seres queridos

La memoria también se hizo presente en el histórico Templo Belén, casa del Señor de la Agonía de Pisco, cuya sagrada imagen sobrevivió al terremoto y se convirtió en uno de los símbolos de fe y esperanza para los pisqueños. Como ya es tradición, a las 6:41 de la tarde, las campanas del templo fueron tocadas en memoria de las víctimas, convocando a numerosas personas que llegaron hasta este lugar para elevar sus oraciones y recordar a sus seres queridos que partieron a la Casa del Padre. El repique de las campanas se convirtió, una vez más, en un momento de recogimiento para toda la ciudad.

Como recordamos el 15 de agosto de 2007, a las 6:41 de la tarde, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió Pisco y gran parte del sur del Perú durante varios minutos, dejando destrucción, desesperación y muerte. La tragedia cobró la vida de 597 personas, dejó 2.291 heridos y más de 431 mil damnificados, mientras cerca del 85 % de la provincia de Pisco resultó afectada. Aquel movimiento sísmico no solo derrumbó viviendas, iglesias y calles, sino que también cambió para siempre la historia de miles de familias.

Diecinueve años después, Pisco no olvida. Los cementerios, las calles y el Templo Belén vuelven a convertirse en escenarios de memoria, donde las lágrimas se mezclan con la fe y los recuerdos permanecen intactos. Cada 15 de agosto, la ciudad rinde homenaje a quienes ya no están, pero también recuerda la fortaleza de un pueblo que supo levantarse entre los escombros y continuar adelante. Pisco recuerda, Pisco honra a sus muertos y Pisco sigue de pie.

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