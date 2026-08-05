Los restos del piloto Américo Salazar Cuéllar (44) fueron entregados la mañana de este martes a sus familiares, convirtiéndose en la primera víctima plenamente identificada del trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 1 de agosto en Nasca. La confirmación fue realizada por la División Médico Legal de Ica, luego de culminar los protocolos técnico-científicos que permitieron establecer su identidad con un alto grado de certeza, mientras continúa el proceso de identificación de las otras doce personas fallecidas.

Tragedia aérea

El jefe de la División Médico Legal de Ica, doctor Marcos Cueto Luque, informó que la identificación del piloto fue posible gracias a un trabajo multidisciplinario que incluyó evaluaciones odontológicas, antropológicas y el análisis de diversos elementos asociados recuperados durante las diligencias. Entre ellos se encontraron prendas de vestir, anillos, una corbata y calzado de aviador que coincidían con las características de la víctima.

“El cuerpo del piloto ha sido identificado bajo varios parámetros, como odontológico, antropológico, restos asociados, así mismo anillos, ropa, corbata y zapatos de aviador. Sí ha sido identificado”, precisó el especialista. Agregó que, aunque el reconocimiento alcanza aproximadamente un 90 % de certeza, la identificación también será corroborada mediante pruebas de ADN, como parte del protocolo establecido por el Ministerio Público.

En contraste, la identificación de la copiloto Irenka del Carpio Guanilo (31) aún permanece pendiente. Cueto explicó que, debido al estado en que fueron recuperados los restos, será indispensable esperar los resultados de las pruebas genéticas para confirmar plenamente su identidad. Además, indicó que continúan llegando nuevos elementos asociados desde la zona del siniestro que podrían aportar mayores evidencias durante el proceso pericial.

“Con respecto a la copiloto, se va a esperar las muestras de ADN. Tenemos que tener plena certeza de que ella es la persona”, sostuvo el jefe de Medicina Legal. Asimismo, detalló que las pruebas de ADN tardan entre tres y cuatro días, aunque el procedimiento podría extenderse debido a que los resultados deberán homologarse con muestras proporcionadas por los familiares, quienes aún no habrían arribado al país.

Las autoridades también revelaron que uno de los pasajeros extranjeros pudo ser individualizado gracias a una prótesis de cadera que contenía un código único de identificación. Este hallazgo facilitó significativamente el proceso pericial y permitió avanzar en la confirmación de su identidad, la cual será igualmente respaldada mediante los exámenes genéticos correspondientes.

El doctor Cueto señaló que el Ministerio Público evalúa autorizar durante el transcurso del día la entrega de otros cuerpos. Hasta el cierre de este informe también fue entregado el cuerpo de Irenka del Carpio a su familia, para su cristiana sepultura.

Cabe señalar que, el accidente ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando una avioneta que realizaba un vuelo turístico desde Pisco para sobrevolar las Líneas de Nasca se precipitó. Desde entonces, equipos especializados de Medicina Legal, Antropología Forense, Odontología y Biología Molecular trabajan de manera conjunta para identificar los cuerpos de las víctimas extranjeras.

EL DATO: Las víctimas fueron identificadas como los italianos Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18); los alemanes Andreas Hofmann (78) y Gertrud Maria Hofmann (77); y los españoles Yerro Avilés Muñoz (52) y Ana I. Sánchez Muñoz (52).

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