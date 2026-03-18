En medio de las celebraciones por el 64° aniversario del distrito de Parcona, la madrugada del martes 17 de enero se registró un grave incidente en el Estadio Hugo Sotil que ha generado gran controversia. Una suboficial de la Policía Nacional denunció haber sido víctima de agresión física y verbal por parte de su superior mientras cumplía funciones de seguridad. El hecho ocurrió en presencia de numerosos asistentes.

Escándalo PNP

La agente, identificada con las iniciales L.E.B.Z. (43), se encontraba asignada a la puerta número dos del estadio junto a otro suboficial, cumpliendo labores de control y resguardo. Según su testimonio, en ese momento se produjo la intervención del comandante PNP Jesús Alfredo Díaz Pérez, quien llegó a la zona en el marco de sus funciones de supervisión.

De acuerdo con la denuncia formal, la suboficial recibió dos golpes en los antebrazos por parte del comandante, además de ser víctima de insultos verbales. Entre las frases que, según indicó, le fueron dirigidas se encuentra: “no me agarres, suéltame carajo, yo sé lo que estoy haciendo”. La agente sostiene que el trato recibido fue humillante y fuera de lugar.

La situación se agravó cuando, según la versión de la denunciante, el comandante la empujó con fuerza, provocando que perdiera el equilibrio. Producto de ello, terminó impactando contra otras personas que se encontraban en el lugar. Varios testigos habrían presenciado el altercado, lo que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

La denunciante también señaló que el episodio no terminó con la agresión inicial, ya que el comandante habría vuelto a acercarse a ella minutos después. En esa nueva interacción, según su versión, continuaron los insultos y cuestionamientos hacia su accionar. El caso fue registrado como una denuncia por presunto abuso de autoridad y agresiones contra una mujer en funciones.

Por su parte, el comandante Jesús Alfredo Díaz Pérez negó las acusaciones y sostuvo que su intervención se dio en el marco de sus funciones como responsable del operativo de seguridad durante el evento. Indicó que detectó una situación de riesgo debido a que una de las puertas del estadio se encontraba cerrada, generando aglomeración de personas en el exterior. Ante ello, decidió actuar para evitar posibles incidentes.

Asimismo, el oficial afirmó que durante su intervención fue agredido por una mujer, quien le habría propinado un golpe en los testículos, lo que lo obligó a reaccionar para controlar la situación. Señaló además que una suboficial lo sujetó reiteradas veces del brazo pese a sus advertencias, lo que generó un forcejeo. Producto de ello, aseguró haber sufrido lesiones en ambos brazos, consistentes en arañazos, los cuales, según indicó, fueron certificados mediante un examen médico legal. El caso ha sido puesto en investigación para esclarecer responsabilidades en medio de versiones contrapuestas.

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