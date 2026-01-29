El reinado del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) 2026 atraviesa uno de sus momentos más polémicos a pocos días de la presentación oficial de las candidatas. Dos empresas participantes confirmaron su renuncia irrevocable al certamen, retirando también a sus representantes, en medio de acusaciones por falta de ética, trato desigual y decisiones arbitrarias por parte del comité organizador.

Dos renuncias

Se trata de las empresas Sinergia Desarrollo Profesional S.R.L. y Operador Inmobiliario y Servicios S&C S.A.C., cuyas decisiones fueron comunicadas mediante cartas formales dirigidas al comité organizador del certamen. Con estos retiros, el número de participantes se reduciría a 12 candidatas inscritas.

En el documento fechado el 27 de enero de 2026, Sinergia Desarrollo Profesional S.R.L., representada legalmente por el Mag. Alex E. Acevedo De La Cruz, anunció su salida definitiva del concurso y la de su candidata Luciana Pilar Calderón Bravo. En la carta, la empresa cuestiona duramente la conducción del certamen.

“La decisión responde a la falta de transparencia y ética del comité organizador, además de un trato desigual e inicuo entre las empresas participantes, condiciones fundamentales para garantizar la seriedad y credibilidad del evento”, señala el documento.

Asimismo, la empresa remarca que, pese a valorar las tradiciones y los valores culturales de la provincia, estos no se estarían reflejando en el desarrollo del concurso. “Al no verse reflejados estos principios, consideramos pertinente dar un paso al costado, dejando constancia formal de nuestra posición”, agrega la misiva.

En la misma fecha, el Grupo Sánchez Cabrera, a través de la empresa Operador Inmobiliario y Servicios S&C S.A.C., también comunicó su renuncia irrevocable al Reinado FIVI 2026, retirando a su candidata Alessandra Sofía Gonzales Tataje. La carta, firmada por el gerente Mirko Abel Sánchez Cabrera, expone argumentos similares.

“La decisión responde a la falta de transparencia y ética del comité organizador, además de un trato desigual e inicuo entre las empresas participantes, condiciones fundamentales para garantizar la seriedad y credibilidad del evento”, indica el documento, reiterando las observaciones realizadas por la otra empresa renunciante.

Las renuncias han generado cuestionamientos públicos sobre la organización del certamen, el manejo interno del concurso y los criterios aplicados en la toma de decisiones, los cuales —según las empresas— no habrían sido explicados ni comunicados de manera clara desde el inicio del proceso.

Pese a la controversia, el comité organizador mantiene programada la presentación oficial de las candidatas para este sábado 31 de enero, en la Plaza de Armas de Ica, a partir de las 7:00 de la noche.

Las críticas apuntan directamente al regidor José Luis Escate, quien preside la subcomisión del Reinado FIVI 2026, y a quien se le atribuyen responsabilidades en la conducción del concurso.

