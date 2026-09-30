En una significativa ceremonia, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, dio la bienvenida a los nuevos 24 residentes médicos que se incorporan a la institución. Asimismo, se les brindó un curso de inducción a fin de garantizar una formación integral y de calidad en los aspectos humano, técnico y administrativo.

Formación profesional

Durante la inducción organizado por la Unidad de Capacitación, se abordaron temas relacionados a las áreas de recursos humanos, política y normatividad institucional, carteras de servicios, abastecimiento de medicamentos e insumos, uso de equipos de protección personal entre otros importantes temas.

“En resumen, la bienvenida y la inducción son momentos clave para los nuevos residentes médicos, ya que les permiten conocer el entorno hospitalario, establecer contactos con sus colegas y mentores, y prepararse para los desafíos que enfrentarán a lo largo de su formación”, señaló EsSalud Ica.

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