Con motivo de la Semana de la Lactancia Materna, EsSalud Ica organizó el curso-taller “Ciencia, técnica y apoyo a la lactancia materna”. El evento, dirigido al personal asistencial se llevó a cabo en el auditorio del Hospital Augusto Hernández Mendoza, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del equipo de salud para promover una lactancia materna exitosa y saludable.

Valor nutricional

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Rosa Gómez Peltroche, médico pediatra, consultor internacional en lactancia materna y otros especialistas. El evento estuvo organizado por Unidad de Capacitación y Docencia en coordinación con el comité de Lactancia Materna de EsSalud.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que, se busca promover la práctica de la lactancia materna y sus beneficios en favor de las madres y sus niños.

El mensaje central giró en torno a la necesidad de garantizar una lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Los especialistas recordaron que la leche materna contiene todos los nutrientes esenciales para el bebé, además de anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico.

VIDEO RECOMENDADO