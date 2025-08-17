participó este jueves en el Simulacro Nacional Multipeligro 2025, una actividad organizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) con el y fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias sísmicas y otros desastres naturales.

Evacuaron instalaciones

El ejercicio se realizó a las 3:00 p.m. y movilizó al personal de los cinco hospitales y 12 centros de atención primaria que conforman la red asistencial, desde Chincha hasta Coracora. Durante la jornada, los trabajadores evacuaron sus instalaciones en orden, siguiendo los protocolos de seguridad y desplazándose hacia zonas seguras previamente establecidas.

Además de las acciones de evacuación, se simularon escenarios de atención de heridos, activando rutas de traslado y reforzando los servicios de Emergencia y Hospitalización. En todos los establecimientos se contó con personal médico adicional y ambulancias disponibles para hacer frente a la contingencia.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó el compromiso del personal durante el simulacro y subrayó la importancia de estos ejercicios preventivos para garantizar una respuesta efectiva ante desastres reales. “Estar preparados es fundamental para salvar vidas y minimizar riesgos en situaciones críticas”, expresó.

El simulacro forma parte de una estrategia nacional para promover una cultura de prevención y respuesta frente a desastres naturales, especialmente en regiones como Ica, que históricamente han sido afectadas por sismos de gran magnitud.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS