Personal de la Red Asistencial de EsSalud Ica participó este jueves en el Simulacro Nacional Multipeligro 2025, una actividad organizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) con el objetivo de evaluar y fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias sísmicas y otros desastres naturales.

Evacuaron instalaciones

El ejercicio se realizó a las 3:00 p.m. y movilizó al personal de los cinco hospitales y 12 centros de atención primaria que conforman la red asistencial, desde Chincha hasta Coracora. Durante la jornada, los trabajadores evacuaron sus instalaciones en orden, siguiendo los protocolos de seguridad y desplazándose hacia zonas seguras previamente establecidas.

Además de las acciones de evacuación, se simularon escenarios de atención de heridos, activando rutas de traslado y reforzando los servicios de Emergencia y Hospitalización. En todos los establecimientos se contó con personal médico adicional y ambulancias disponibles para hacer frente a la contingencia.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó el compromiso del personal durante el simulacro y subrayó la importancia de estos ejercicios preventivos para garantizar una respuesta efectiva ante desastres reales. “Estar preparados es fundamental para salvar vidas y minimizar riesgos en situaciones críticas”, expresó.

El simulacro forma parte de una estrategia nacional para promover una cultura de prevención y respuesta frente a desastres naturales, especialmente en regiones como Ica, que históricamente han sido afectadas por sismos de gran magnitud.

