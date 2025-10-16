El estudiante Johan Canelo, del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Ica, ya se encuentra en Chile para representar al Perú en el Mundial Escolar de Ciencia y Tecnología, un evento que reúne a jóvenes talentos de distintos países para exponer proyectos científicos e innovaciones tecnológicas.

Orgullo iqueño

Canelo logró su clasificación tras un exigente proceso de selección que incluyó su destacada participación en el Festival de Ciencia y Tecnología (FEDECYT), donde demostró un alto nivel académico y un enfoque creativo en la resolución de problemas científicos.

La presencia del joven iqueño en esta competencia internacional ha generado gran expectativa y respaldo, tanto en su comunidad educativa como en la región. Para muchos, su participación simboliza no solo un logro personal, sino también una oportunidad para visibilizar el potencial científico de los estudiantes peruanos.

Durante el Mundial Escolar, Johan tendrá que presentar su proyecto ante un jurado internacional y competir con delegaciones de diferentes partes del mundo.

