Ayer por la tarde, Elmo Pacheco Jurado, exalcalde del distrito de Marcona, recuperó su libertad tras haber permanecido más de tres años en el penal Cristo Rey de Cachiche. Su proceso judicial continuará, pero desde ahora en libertad.

40 meses de investigación

Al salir del penal, Pacheco Jurado fue recibido por su familia, amigos y simpatizantes, quienes lo abrazaron emocionados. El exalcalde se dirigió a la prensa y expresó:

“Por temas administrativos hoy lunes estoy en libertad y sobre todo con mis seres queridos. Estoy aquí fortalecido y esperando que este largo proceso se esclarezca, que viene desde julio del 2022. Ya son 40 meses de investigación y no se acredita por qué razón debía estar privado de mi libertad. Muchas personas pudieron defenderse con comparecencia restringida, yo no la tuve, pero ahora ya estoy libre gracias al vencimiento de la prisión preventiva que me aplicaron”.

Pacheco Jurado anunció sus primeros pasos tras salir del penal, “Iré a Palpa por unas horas, luego a la tumba de mis padres y después a Marcona, porque existen una serie de restricciones que me han impuesto. Quiero que la población sepa la verdad”, dijo.

