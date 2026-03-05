Un grupo de ciudadanos y colectivos animalistas realizaron un plantón en el distrito de Carmen Alto, en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, para exigir justicia por la muerte de “Negrita”, una perrita que habría ingresado a un restaurante a buscar comida y luego fue hallada sin vida en un charco de sangre tras haber sido atacada con un cuchillo. El animal dejó a siete cachorros en la orfandad.

Exhaustiva investigación

La protesta se desarrolló frente a la Municipalidad de Carmen Alto, la comisaría del sector y el local donde ocurrieron los hechos. Los asistentes llevaron pancartas y acudieron acompañados de sus mascotas en señal de rechazo al maltrato animal. Durante la concentración también encendieron velas en memoria del animal asesinado.

Según lo denunciado, el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2026, alrededor de las 5:00 de la tarde. De acuerdo con la información difundida por colectivos defensores de animales, la perrita ingresó al establecimiento en busca de alimento y habría sido atacada con un cuchillo. Tras el incidente, fue encontrada agonizando y trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cabe señalar que, la semana pasada, ante el ataque criminal contra el animal, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga dispuso el inicio de diligencias preliminares en sede policial por la presunta comisión del delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, en agravio de la sociedad. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal provincial Nelly Paitán Buendía, en el marco de sus atribuciones constitucionales de dirigir la investigación del delito.

Según lo denunciado, el 27 de febrero de 2026, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, el denunciante tomó conocimiento, a través de un colectivo defensor de los animales, de que una can habría sido atacada con un objeto punzocortante al interior de un restaurante ubicado en el distrito de Carmen Alto.

De acuerdo con la denuncia, el animal fue trasladado a una veterinaria para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, posteriormente se verificó su fallecimiento. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisaría de Carmen Alto, generándose las actuaciones correspondientes y la inmediata comunicación al Ministerio Público para las acciones de ley.

En ese marco, la representante del Ministerio Público dispuso la recepción de la declaración del denunciante, la recopilación de imágenes de videovigilancia de la zona, la realización de una constatación fiscal en el establecimiento señalado y la ejecución de todas las diligencias necesarias para identificar a los presuntos responsables.

