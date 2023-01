La familia Muchaypiña Garibay exige justicia, luego que cuatro de sus seres queridos pierdan la vida y otro familiar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras un brutal accidente de tránsito en la Panamericana Sur. Increíblemente, el conductor involucrado ha sido puesto en libertad.

Muertes violentas

Miguel Tataje, familiar de las víctimas, indicó que el trágico siniestro vial sucedió el 28 de diciembre en Pisco, cuando sus familiares se desplazaban por la Panamericana Sur en un vehículo de placa BRH-233 con destino a Ica, impactando brutalmente contra un tráiler de placa DHY-979, que se encontraba en una vía prohibida en la Panamericana Sur. Este brutal choque causó el deceso de María Garibay Altamirano, Roxana Janet Muchaypiña Garibay (38), Estela Eugenia Muchaypiña Garibay (42) y Estela Eugenia Garibay de Muchaypiña (69), mientras que el único sobreviviente es Luis Guerra Laurel (55), quien lucha por su vida en una cama UCI.

“El fiscal Rubén López Rueda no emite una orden para que la policía recoja las copias de las cámaras del grifo, que son pieza clave, pusieron excusas que era por los feriados de las fiestas, además el caso no está judicializado. Han fallecido cuatro personas y cuando estábamos sepultando a nuestros seres queridos en medio del trágico dolor, nos enteramos que al chofer del tráiler lo habían liberado y no se solicitó prisión preventiva”, declaró.

Asimismo, señaló que no existe una garantía en el proceso judicial, ya que, al conductor de la unidad pesada, identificado como Kevin Paúl Sánchez Medina de 36 años, lo han dejado libre. Ellos temen que la persona pueda fugar del país, porque no vive en Ica. También señalan que el representante del Ministerio Público solo ha actuado en base a documentos policiales y no se ha recabado mayores pruebas para determinar la responsabilidad por las muertes violentas.

“El caso puede ser archivado, que se haga una exhaustiva investigación, y debe haber un debido proceso y para ello se debe garantizar la participación de las partes y hoy en día ya no está garantizado, hay un tráiler que vamos a impedir que lo retiren porque ese tráiler tiene que garantizar porque hay dos menores de edad huérfanas, que sus proyectos de vida se han truncado porque son estudiantes, y si es posible apartar del caso al fiscal”, enfatizó.

