La pesadilla continua para la cantante Marlene Ramos, quien vive un drama por los constantes actos de extorsión de los cuales es víctima, y que ya se ha consumado en atentados en su propio hogar, en el sector de Virgen Asunta (Subtanjalla- Ica), donde esta vez delincuentes dispararon en la puerta de su casa, rompiendo las lunas y los proyectiles ingresaron a la sala.

Serie de amenazas

La artista vernacular conocida como “Tu doncella”, denunció que todo empezó hace seis meses, cuando por vía telefónica comenzaron a extorsionarla, pero este hecho fui ignorado y actualmente nuevamente los extorsionadores la han contactado exigiéndole 15 mil soles, para no atentar contra su vida ni la de su familia. Atemorizada narró que el 14 de diciembre del 2022 recibió mensajes extorsivos, luego el 18 de diciembre dispararon contra cerámicas de su vivienda, y en la actualidad se ha llegado al extremo de arremeter disparos directos a su puerta, rompiendo lunas y además las balas ingresaron al interior de su casa, generando el riesgo de herir y hasta causar un hecho fatal si alguien se encontraba en ese momento.

“Vivimos atemorizados, junto a mi familia, me mandan mensajes de balas, con mensajes que me van a volar la cabeza, que van a matar a un miembro de mi familia, ahora han disparado contra la puerta de luna. Mi madre sufre del corazón y se desesperó porque las balas ingresaron. Esto pasó a las 9:44 de la noche y ya hemos denunciado a la policía, mi caso lo sigue la Divincri”, declaró.

La conocida cantante, dijo que, por su seguridad, la de su familia y su público, se ha visto en la obligación de suspender varios contratos, además que no sospecha de quien pueda estar detrás de los actos delictivos, ya que su trayectoria artística está basada en su talento, además que no cuenta con grandes recursos económicos

“No puedo realizar mis actividades tuve que postergar mis trabajos por temor, sinceramente no sospecho de nadie y el caso lo investiga la Divincri y pido me ayuden. Los extorsionadores me amenazan y que es lo que vamos a esperar que me maten en la puerta de mi hogar, La salud mental de mi familia, y la mía está mal”, finalizó.

