La Contraloría General de la República (CGR) advirtió la falta de psicólogos y de docentes en 21 de la muestra de 23 centros educativos de la provincia iqueña supervisadas en el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026, situación que pone en riesgo los actos de prevención y tratamiento de casos de acoso y violencia entre estudiantes, así como la oportunidad y calidad del servicio educativo escolar.

Informe de control

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCI/0723-SVC, cuyo periodo de evaluación va desde el 28 de enero al 3 de febrero del 2026, la situación identificada se complica más por el hecho de que en 20 de los colegios visitados no se ha capacitado a los profesores para prevenir la violencia y discriminación por género. A ello se suma que todas las escuelas visitadas no recibían aún sus cuadernos de trabajo y guías para el inicio del año escolar.

En la misma línea, se advierte también que 15 instituciones educativas no cuentan con el servicio de agua o lo tienen restringido, pero el caso más grave está en las entidades de N° 532 y N° 22334, ya que tampoco cuentan con el servicio de desagüe. Otras deficiencias recurrentes son el mal estado de baños, techos, paredes, piso y cercos, así como la falta de inspección técnica de seguridad de los locales y de elaboración del plan o de la conformación de la comisión para la gestión de riesgo de desastres.

Vale indicar que las instituciones visitadas fueron: Querubines de Jesucristo y Sagrado Corazón del Niño Jesús y las de N° 9, 22, 29, 50, 63, 175, 501, 522 y 532 (nivel inicial); Francisco Flores, María Auxiliadora, Juan Donaire, Huanaco, Judith Aybar de Granados, así como las de N° 22334, 22358 y 22738 (primaria). Por último, las de nivel secundario fueron General Juan José Salas, Gabriel Ramos, Fray Ramos Rojas y Adela Lengua de Calderón. El resultado del informe de visita de control fue comunicado al titular de la Dirección Regional de Educación de Ica para que realice las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

Los ciudadanos pueden consultar este informe y otros resultados de servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.

