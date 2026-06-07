La aparición de una adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante varias horas en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, dejó al descubierto el dramático problema de salud mental que enfrenta la menor y que mantiene en constante preocupación a su familia. Aunque fue hallada la mañana del sábado cerca del cementerio Virgen del Carmen, su madre aseguró que la verdadera emergencia continúa dentro de casa, debido al progresivo deterioro de su estado emocional y psicológico.

Problemas de salud mental

Sandra Huarcaya Vargas, madre de la adolescente y trabajadora de limpieza pública de la Municipalidad de Vista Alegre, reveló que su hija recibe atención médica especializada y medicación desde hace varios meses. Sin embargo, afirmó que los tratamientos ya no estarían dando resultados positivos, pues la menor presenta episodios cada vez más frecuentes de agresividad, alteraciones de conducta, delirios y comportamientos que ponen en riesgo tanto su integridad como la de sus familiares.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, la adolescente fue diagnosticada con psicosis y paranoia tras ser evaluada por especialistas. La familia sostiene que el cambio en su comportamiento comenzó a fines del año pasado, cuando pasó de ser una estudiante tranquila y colaboradora para mostrar señales de aislamiento, crisis emocionales y reacciones violentas que obligaron a buscar ayuda profesional.

La preocupación se incrementó tras su desaparición el viernes, luego de salir de su vivienda sin que sus familiares pudieran ubicarla durante toda la noche. Fue encontrada alrededor de las 6:00 de la mañana del sábado por una vecina en las inmediaciones del cementerio de Vista Alegre y posteriormente trasladada por Serenazgo a la comisaría del distrito.

Según la familia, al momento de ser ubicada la adolescente se encontraba visiblemente alterada y ofrecía versiones confusas sobre dónde había permanecido durante las horas de ausencia. Además, señalaron que no permitió que se le practicaran algunas diligencias médicas debido a su estado de agitación.

La madre, quien cría sola a sus tres hijos, indicó que la situación se ha vuelto insostenible debido a que debe trabajar de madrugada mientras la menor permanece al cuidado de su abuelo, una persona de avanzada edad. Los familiares afirman que durante las crisis la adolescente ha intentado escapar de casa, autolesionarse e incluso agredir a quienes intentan contenerla.

Ante este panorama, la familia hizo un llamado a las autoridades de salud y a las instituciones competentes para que intervengan con urgencia y evalúen alternativas de tratamiento más especializadas. Consideran que la menor necesita atención integral y permanente, pues temen que su condición continúe agravándose pese a la medicación que actualmente recibe. Asimismo, solicitaron el apoyo solidario de la población para afrontar esta difícil situación; las personas que deseen brindar ayuda o comunicarse con la familia pueden hacerlo al número 975 947 694.

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