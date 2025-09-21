Una familia perdió su vivienda y pertenencias tras un voraz incendio registrado en la ciudad de Pisco. El siniestro ocurrió a espaldas del campo deportivo de la calle Manuel Pardo, en una zona donde predominan construcciones precarias, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Siniestro en la zona

La vivienda afectada, construida con materiales altamente inflamables como caña, esteras y palos, fue consumida en su totalidad por las llamas. Afortunadamente, los ocupantes lograron ponerse a salvo, aunque no pudieron rescatar sus enseres, que fueron destruidos casi en su totalidad.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos del sector, donde residen numerosas familias de bajos recursos. Algunos de ellos intentaron controlar el fuego con baldes de agua mientras esperaban la llegada de la Compañía de Bomberos de Pisco, que logró finalmente sofocar el incendio y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.

Ante esta situación, la comunidad ha solicitado apoyo urgente a las autoridades locales para la reubicación de las familias afectadas en zonas más seguras y con mejores condiciones de vida.

