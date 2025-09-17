Un incendio de gran magnitud se registró la mañana del martes en el sector Nadine Heredia de Villacurí, conocido como Barrio Chino, donde dos viviendas fueron completamente destruidas por las llamas.

Incendio arrasador

El siniestro movilizó a vecinos, camiones cisternas y al equipo de Serenazgo, quienes con gran esfuerzo lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a las casas colindantes. La Policía de la comisaría de Villacurí también se hizo presente en el lugar para brindar apoyo y garantizar el orden durante la emergencia.

Testigos relataron momentos de desesperación cuando los ocupantes intentaban rescatar algunas de sus pertenencias mientras el fuego se expandía sin control. Finalmente, y tras varias horas de ardua labor, los efectivos policiales y personal municipal, apoyados con una tanqueta de agua, lograron sofocar las llamas por completo.

Dos familias lo han perdido todo tras este lamentable hecho. Una de las damnificadas es Cecilia Llacchua Chipana, de 28 años, madre de dos niños de 7 y 12 años, domiciliada en la Mz. E3 Lote 5. La otra afectada es Dina Mezahuamán Ordoñez, de 23 años, madre de una niña de apenas 2 años, quien vivía en el lote contiguo, Mz. E3 Lote 6. Ambas familias quedaron únicamente con la ropa que llevaban puesta y requieren apoyo urgente.

La comunidad ha iniciado una campaña de solidaridad, instando a la población a colaborar con víveres, ropa, colchones y todo tipo de ayuda material que pueda servir para aliviar la difícil situación de estas familias. “Toda ayuda, por pequeña que parezca, será de gran bendición para quienes lo han perdido todo”, señalaron los vecinos que organizaron la colecta.

Por el momento, las causas exactas del incendio se encuentran en investigación. Defensa Civil del municipio de Salas evaluará los daños y coordinará la entrega de asistencia humanitaria. Mientras tanto, las familias afectadas esperan un refugio temporal y el respaldo de las autoridades para comenzar a reconstruir sus vidas después de esta tragedia.

VIDEO RECOMENDADO