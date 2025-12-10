Una escena profundamente conmovedora se vivió en el pasaje Olivar, detrás de los puestos de venta de flores para el cementerio en el cercado de la ciudad, donde la familia Sánchez Cuellar quedó literalmente en la calle luego de que un incendio consumiera por completo sus dos viviendas.

José Sánchez Bustamante de 59 años, junto a su esposa, sus hijas y sus dos pequeñas nietas, perdió en cuestión de minutos todo aquello que habían logrado reunir durante años de esfuerzo. La tragedia ocurrió, además, en plena temporada de fiestas navideñas, lo que hace esta situación todavía más dolorosa y desgarradora para la familia.

Lo perdieron todo

El voraz incendio movilizó a vecinos, amigos y a los bomberos de Pisco, quienes, a pesar de contar con mangueras deterioradas y limitaciones técnicas, realizaron un esfuerzo incansable y valiente para intentar contener las llamas. Su compromiso y solidaridad quedaron evidenciados en cada intento por salvar lo que aún quedaba en pie, aunque finalmente el fuego terminó reduciendo ambas viviendas a cenizas.

Durante la emergencia, también llegó personal técnico en enfermería de la Cruz Roja Peruana – Filial Pisco, quienes atendieron a los afectados y a varios vecinos que presentaron signos de asfixia por la inhalación de humo. La rápida acción del equipo de primeros auxilios permitió estabilizar a quienes se encontraban en estado de nerviosismo o malestar por la emergencia, brindando un apoyo crucial en medio del caos.

