Un incendio registrado durante la madrugada en la zona de La Frontera, en Casalla, distrito de Túpac Amaru Inca, dejó completamente destruida la vivienda de Isabel Romero Cabezas, recicladora ampliamente conocida y apreciada por los vecinos, quienes la llaman cariñosamente “La Mamá”. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas; sin embargo, los daños materiales fueron totales.

Todo quedó en cenizas

De acuerdo con los testimonios de los moradores, el fuego consumió ropa, alimentos y todas las pertenencias de la familia, dejando a Romero y a sus seres queridos en una situación sumamente crítica. La trabajadora, reconocida por su dedicación diaria y su constante apoyo a la comunidad, enfrenta ahora la pérdida absoluta de su hogar.

Ante esta emergencia, vecinos del distrito han iniciado una campaña solidaria e invocan a la población a colaborar con donaciones que ayuden a la familia afectada a recuperar lo indispensable para vivir. Las contribuciones pueden ser entregadas directamente en el sector La Frontera – Casalla, donde la vivienda quedó reducida a escombros.

La comunidad espera que la unión y el respaldo ciudadano permitan a “La Mamá” superar este difícil momento y comenzar la reconstrucción de su vida tras el lamentable siniestro.

