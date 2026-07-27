Con una masiva participación de familias y visitantes, la provincia de Pisco celebró este domingo el Día Nacional del Pisco, con un festival gastronómico desarrollado en la Plaza de Armas, donde se promovió la identidad local, la gastronomía y los productos emblemáticos de la provincia.

La jornada reunió a autoridades, productores vitivinícolas, instituciones públicas y privadas, así como representantes del sector gastronómico, quienes participaron en una ceremonia protocolar antes del inicio de las actividades programadas por Fiestas Patrias.

Tradición e identidad

Durante el evento, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, destacó la importancia de la fecha para la identidad de la provincia y el trabajo de los productores que mantienen vigente la tradición pisquera.

“Cómo no sentirnos orgullosos que nuestra provincia tenga el nombre de nuestra bebida bandera, conocida a nivel nacional e internacional”, expresó durante su discurso.

El burgomaestre también resaltó que la región Ica concentra una importante cantidad de productores con denominación de origen, lo que permite fortalecer la presencia del pisco en mercados nacionales e internacionales.

Como parte de la ceremonia también participaron representantes de la Dirección Regional de la Producción, Agencia Agraria Pisco, productores de pisco y la Escuela de Gastronomía ADRIA, quienes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando espacios que fortalezcan la actividad vitivinícola y gastronómica de la provincia.

Uno de los momentos más esperados fue la degustación gratuita de mil platos de tiradito de pejerrey, preparada para los asistentes que acudieron desde tempranas horas a la Plaza Mayor. La iniciativa permitió promocionar uno de los platos más representativos de la gastronomía pisqueña.

El festival también incluyó la participación de productores de pisco, quienes ofrecieron degustaciones y exhibieron diversas variedades de la bebida bandera elaboradas en bodegas de la provincia.

Como parte del programa se realizó la primera edición de la Carrera de Mozos y Camareras, competencia que reunió a representantes de restaurantes, bodegas y establecimientos gastronómicos de Pisco.

La prueba consistió en recorrer una vuelta completa alrededor de la Plaza de Armas portando una bandeja con una copa de pisco, una botella de agua y una gaseosa, procurando llegar a la meta sin derramar el contenido.

La ganadora fue Nayti Vega, quien obtuvo el primer lugar y recibió como premio una motocicleta cero kilómetros. El segundo lugar fue para María José, representante del restaurante La Gloria, quien recibió un vale de S/300; mientras que el tercer puesto fue obtenido por Celia Jiménez, de Bodega San Juanito, acreedora a un premio de S/200.

Al mediodía se realizó el tradicional brindis oficial por el Día Nacional del Pisco, encabezado por las autoridades presentes, quienes invitaron a los asistentes a celebrar la bebida bandera y el próximo aniversario patrio.

La jornada continuó con presentaciones artísticas, declamaciones dedicadas al pisco y al Perú, además de un espectáculo de música criolla a cargo de los Hermanos Guerrero, quienes animaron la celebración durante varias horas.

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