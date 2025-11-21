La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del realizó un operativo de en la sexta cuadra del jirón Bellido, donde se halló a varios menores de edad dentro de los establecimientos en pleno horario escolar. La intervención se desarrolló en coordinación con personal de la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Subprefectura Distrital de Ayacucho.

Control en la zona

Durante el recorrido por los locales, las autoridades encontraron en dos cines a cuatro menores que permanecían dentro de las salas pese a que en ese momento debían estar en clases. Uno de los casos llamó especialmente la atención, ya que una adolescente fue ubicada en un ambiente totalmente oscuro junto a un joven de 19 años.

En ambos establecimientos se comprobó que no existía ningún tipo de control para impedir el ingreso de menores sin supervisión, pese a que la normativa exige verificar la presencia de un adulto responsable.

Ante la situación, el personal municipal dispuso la clausura inmediata de los locales intervenidos. Los menores fueron trasladados a la Comisaría de Familia de Huamanga, donde se realizó el procedimiento correspondiente para su identificación y posterior entrega a sus padres. Según informó la Policía, también se registrará la información para evaluar si corresponde iniciar alguna acción adicional.

La fiscal provincial Ana María Jáuregui Zúñiga exhortó a los administradores de locales públicos a cumplir estrictamente las normas de protección a menores de edad. Recordó que permitir su ingreso en horarios escolares o sin acompañamiento de sus padres puede constituir una infracción administrativa y, en determinados casos, incluso configurar hechos de relevancia penal.

