La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huamanga realizó un operativo de control en las salas de cine ubicadas en la sexta cuadra del jirón Bellido, donde se halló a varios menores de edad dentro de los establecimientos en pleno horario escolar. La intervención se desarrolló en coordinación con personal de la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Subprefectura Distrital de Ayacucho.

Control en la zona

Durante el recorrido por los locales, las autoridades encontraron en dos cines a cuatro menores que permanecían dentro de las salas pese a que en ese momento debían estar en clases. Uno de los casos llamó especialmente la atención, ya que una adolescente fue ubicada en un ambiente totalmente oscuro junto a un joven de 19 años.

En ambos establecimientos se comprobó que no existía ningún tipo de control para impedir el ingreso de menores sin supervisión, pese a que la normativa exige verificar la presencia de un adulto responsable.

Ante la situación, el personal municipal dispuso la clausura inmediata de los locales intervenidos. Los menores fueron trasladados a la Comisaría de Familia de Huamanga, donde se realizó el procedimiento correspondiente para su identificación y posterior entrega a sus padres. Según informó la Policía, también se registrará la información para evaluar si corresponde iniciar alguna acción adicional.

La fiscal provincial Ana María Jáuregui Zúñiga exhortó a los administradores de locales públicos a cumplir estrictamente las normas de protección a menores de edad. Recordó que permitir su ingreso en horarios escolares o sin acompañamiento de sus padres puede constituir una infracción administrativa y, en determinados casos, incluso configurar hechos de relevancia penal.

