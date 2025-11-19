Ayer, desde la madrugada, el Quinto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho ejecutó un operativo de allanamiento de inmuebles con descerraje, registro domiciliario e incautación de bienes, registro de vehículos, entre otros, en el marco de una investigación preliminar.

Personas intervenidas

Por ello, el equipo integrado por el fiscal provincial Juan Manuel Ríos Bartolo y los fiscales adjuntos provinciales Katy Yovana Bautista Mejía, Paúl Tomaylla Berrocal y Alfredo Nieto Huamaní, junto a efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia, intervinieron en ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho y Huanta.

Las diligencias se enmarcan en un proceso seguido contra funcionarios públicos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) Dirección Zonal Ayacucho, por el delito de colusión agravada, en agravio del Estado, y en perjuicio del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

En la investigación se encuentran comprendidos Rudy Javier Mendoza Gonzales, jefe de la Unidad Zonal Ayacucho; Raúl Arístides Gil Galindo, administrador zonal; David Méndez Salvatierra, responsable de Adquisiciones y Contrataciones; Percy Maldonado Zorrilla, responsable zonal Huanta - Huamanga; Raquel Mallqui Huamaní, representante legal de la empresa Azud Plast SAC; y el proveedor José Cuba Huaytalla.

