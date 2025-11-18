El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, con participación de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, desarrolló un operativo de allanamiento y detención, con la finalidad de desbaratar a la presunta organización criminal ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’, El alcalde de Cangallo Teófilo Núñez Achallma y el empresario Juan Carlos Gómez Gonzales fueron detenidos, implicados en los supuestos delitos de crimen organizado y colusión agravada.

Colusión agravada

El operativo fue dirigido por el Fiscal Provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe junto a un grupo de fiscales del subsistema anticorrupción del Distrito Fiscal de Ayacucho. Allanaron las viviendas de los detenidos y las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cangallo, de la Municipalidad Provincial de Huanta, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVÍAS Descentralizado), sede Lima, la Municipalidad Distrital de Chincho, en Huancavelica, además de la empresa Wari Contratistas Generales SRL.

Al mismo tiempo, se intervinieron 12 viviendas más (catorce en total), entre las que destacan la del ex alcalde de Huanta, Renol Pichardo Ramos y otros implicados en la investigación.

Se conoció que el empresario Max Klizman Pretel Casaico y el abogado Jersy Ulianov Gongora Huamán se encuentran no habidos pese al allanamiento de sus domicilios; ambos tienen orden de detención.

Pretel Casaico, presunto cabecilla de la organización y dueño de Wari Contratistas Generales SRL, sería el encargado de captar a autoridades de diversas municipalidades a fin de ofrecer sus servicios de consultoría para la formulación de expedientes, ejecución y supervisión de obras, en contubernio con Pichardo Ramos, Góngora Huamán, Gómez Gonzales y Pretel Maldonado, quienes buscaron financiamiento ante PROVÍAS Descentralizado, el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Se resaltó que otras autoridades que integrarían esta presunta organización criminal son Melintón Ernesto Díaz Muñoz, alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, Víctor de la Cruz Villagaray, alcalde de Chincho.

La obra Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria y excretas de las localidades Incaraccay y Huallata, pertenecientes a Cangallo, también está comprendida en la investigación fiscal.

Además, se supo que se habría concertado con de la Cruz Villagaray para impulsar un proyecto presentado ante el MINEDU, en coordinación con asesores y viceministerios, para un presunto direccionamiento del mismo.

Los allanamientos y detenciones se desarrollan en mérito a una autorización judicial debido a que los investigados, entre los que están comprendidos autoridades y empresarios, habrían arreglado una serie de obras, con un supuesto direccionamiento de la buena pro, para luego sobrevalorarlas, falsificando documentos, y haciendo mal manejo de los recursos para maximizar sus ilícitas ganancias y perjudicando al Estado.

Se incautaron equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, equipos celulares, documentos, tickets bancarios y más de 24 mil soles en efectivo, todos relacionados a la investigación fiscal. Los equipos decomisados serán analizados en pericias forenses para conocer a fondo los hechos.

