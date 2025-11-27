El Segundo Equipo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, bajo la dirección y sustentación en audiencia del Fiscal Provincial Oliverio García Quilca, logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Enver Justiniano Medina Galindo (42), investigado por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y lesiones graves dolosas.

Con grave diagnóstico

De acuerdo con la investigación fiscal, Medina Galindo, médico cirujano general sin especialidad ni subespecialidad en cirugía plástica, dermatología, oftalmología, cirugía de cabeza y cuello u otorrinolaringología, se habría presentado como especialista en cirugía plástica. Asimismo, habría habilitado y operado un establecimiento denominado Adonis, sin licencia municipal ni autorización sanitaria, carente de condiciones mínimas para la realización de procedimientos estéticos de carácter quirúrgico.

El investigado habría practicado dos intervenciones quirúrgicas estéticas a un menor de 16 años, ocasionándole lesiones graves y una desfiguración permanente del rostro.

La primera intervención se habría realizado el 30 de marzo de 2025, en la que practicó una supuesta polipectomía y rinoseptoplastia en condiciones precarias, con equipamiento insuficiente y sin personal especializado. Tras el procedimiento, el menor presentó hematomas, vómitos con sangre y dificultades respiratorias.

La segunda intervención, realizada el 29 de julio de 2025, se habría llevado a cabo nuevamente en el mismo establecimiento, sin autorización, utilizando solo anestesia local y con la asistencia de personas no identificadas ni acreditadas. Según la tesis fiscal, el procedimiento se ejecutó con técnicas inadecuadas, generando un daño mayor en la estructura nasal del menor.

Debido al grave deterioro de su salud, el adolescente fue atendido inicialmente en el Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, siendo posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño, distrito de San Borja, provincia y región Lima, donde fue diagnosticado con necrosis del dorso y la punta nasal, necrosis de columela, perforación septal y colapso estructural nasal, lesiones que requirieron múltiples intervenciones especializadas.

El certificado médico legal concluyó que el menor presenta huella indeleble y deformación permanente del rostro, en concordancia con lo informado por los especialistas del nosocomio capitalino.

Durante las diligencias urgentes, el despacho fiscal contó con la participación de las Fiscales Adjuntas Provinciales Jessica Karla Sosa Pariona y Karen Gálvez Laura, de la Asistente en Función Fiscal Alissa Haydee Ramírez Palpa, con el apoyo del instructor policial Julio César Yupanqui Ccollcca.

Mientras continúe la investigación, Medina Galindo permanecerá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho.

