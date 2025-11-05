La Fiscalía Provincial Penal de Víctor Fajardo, a cargo de la Fiscal Provincial Ana Paucarhuanca Rondinel, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de libertad contra Nancy Mendoza Avilés y René Mendoza Avilés, además del pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil por los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación, y daños, en agravio de una ciudadana.

Agresión y amenazas

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2021, alrededor del mediodía, cuando la agraviada se encontraba recolectando tara en el predio denominado Tunapata, situado en el distrito de Colca, provincia de Fajardo, en la región Ayacucho.

En ese momento, escuchó ruidos en la entrada de su terreno y se percató de que las imputadas habían removido la quincha de acceso. Al intentar intervenir, fue agredida verbalmente y físicamente con piedras por Nancy Mendoza Avilés, quien le exigió que abandonara el lugar alegando ser propietaria del terreno. De igual manera, René Mendoza Avilés la amenazó para que se retirara, asegurando que el predio pertenecía a su madre.

Ambos hoy sentenciados continuaron con la destrucción de cercos y elementos divisorios del terreno, retirando cabuyas, árboles de molle y una pequeña pared, con el propósito de aparentar que se trataba de un solo predio.

Además, procedieron a amontonar y quemar materiales de la propiedad. Días después, ingresaron nuevamente al terreno con maquinaria pesada, nivelaron el área y construyeron una vivienda rústica techada con calamina, donde se establecieron, despojando así a la propietaria legítima.

El informe de valorización, emitido el 14 de diciembre de 2021, determinó que los daños ocasionados ascendieron a 16 mil 340 soles debido a la destrucción de 13 plantas de palto variedad Hass, 8 plantas de limón, 16 de tuna y un cerco valorizado en mil soles.

