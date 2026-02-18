Una situación de insalubridad se registra en las inmediaciones del desembarcadero artesanal de la playa El Chaco. Tras diversos reportes ciudadanos, se ha constatado la presencia de pescado de la especie bonito flotando y acumulado en estado de putrefacción. Según denuncian los residentes y usuarios del puerto, el recurso hidrobiológico habría sido abandonado desde el pasado domingo, quedando a merced de las altas temperaturas.

Descomposición orgánica

El panorama en la zona es desolador y representa un riesgo sanitario latente. El área, frecuentada por turistas y trabajadores locales, emana actualmente fuertes olores fétidos que se extienden por gran parte de la orilla.

Testigos presenciales señalaron su indignación ante lo que consideran una “irresponsabilidad criminal” por parte de los propietarios de la embarcación involucrada, quienes habrían permitido que este valioso recurso se perdiera y se convirtiera en un foco de contaminación a vista de todos.

La inacción de las autoridades ha incrementado el malestar de la población. Pese a la magnitud del evento, hasta el cierre de esta edición la Capitanía de Puerto de Pisco. no ha emitido un pronunciamiento oficial ni tampoco informaron de iniciar labores de limpieza de emergencia. La comunidad exige la identificación inmediata de los responsables.

Ante la falta de respuestas, los pobladores y operadores turísticos han reiterado su llamado a las instituciones de salud y fiscalización pesquera. Advierten que, de no retirarse el material descompuesto de inmediato, la imagen del balneario y la salud de quienes laboran en el desembarcadero se verán seriamente comprometidas.

