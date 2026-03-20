En el marco de la campaña “Buen inicio del año escolar 2026”, la Oficina de Salud Ambiental del Centro de Salud San Juan de Dios realizó acciones de vigilancia sanitaria en instituciones educativas de la ciudad de Pisco, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares. La intervención se realizó durante el lanzamiento del año escolar, priorizando la verificación de factores clave de salud ambiental.

Comunidad educativa

Como parte de estas acciones, profesionales de salud visitaron la institución educativa N.º 22464 “República de Argentina”, y otras más donde recorrieron diversos ambientes del plantel para evaluar las condiciones sanitarias y brindar recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la seguridad y bienestar de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

Durante la inspección se aplicó la Ficha de Verificación de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en Instituciones Educativas, mediante la cual se evaluaron aspectos como la calidad del agua, el manejo adecuado de residuos sólidos, la presencia de tachos con bolsa en servicios higiénicos y aulas, así como las condiciones de los quioscos escolares.

También se verificó el etiquetado sanitario de útiles escolares y productos de limpieza, además de medidas preventivas frente a la radiación solar y la posible presencia de criaderos de zancudos en jardines y áreas verdes.

Desde el sector salud destacaron que el trabajo articulado con las instituciones educativas es fundamental para fortalecer la participación comunitaria en acciones de prevención y promoción de la salud. Esta coordinación interinstitucional permite crear ambientes escolares seguros y saludables, contribuyendo a la protección de los estudiantes y a la prevención de enfermedades en la población.

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