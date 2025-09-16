Un sujeto fue detenido ayer en la calle Amazonas, en el cercado de Ica, tras ser acusado de robar una laptop y un par de sandalias. La intervención fue realizada por efectivos de la Policía Nacional del Perú en coordinación con personal de Serenazgo, luego de recibir alertas de comerciantes y transeúntes de la zona.

Delito en la zona

Según testigos, el individuo fue visto huyendo con los objetos sustraídos, y aunque posteriormente devolvió la laptop, se negó a entregar las sandalias, justificando su actitud con un comentario que generó indignación: “Solo valen 10 soles, ¿por qué hacen tanto problema?”.

La reacción del sujeto, considerado un “reincidente conocido” por algunos vecinos, ha desatado una nueva ola de críticas hacia la respuesta de las autoridades frente al aumento de delitos menores en el centro de la ciudad. Comerciantes de la zona señalan que los robos han sido constantes en las últimas semanas y que la presencia policial sigue siendo insuficiente.

El detenido fue trasladado a la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias correspondientes. Sin embargo, los vecinos mostraron su escepticismo respecto al proceso judicial, temiendo que el implicado sea liberado en poco tiempo, como ha ocurrido en casos anteriores.

