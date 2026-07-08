El gerente del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), Luis Murguía, rechazó el pedido de la Mancomunidad Regional Ica-Huancavelica (Manrhi) para asumir la administración del proyecto, al sostener que no existe un sustento legal que permita concretar dicha transferencia.

Proceso administrativo

Durante declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que la creación de la Manrhi tuvo como finalidad promover el manejo conjunto de las cuencas entre Ica y Huancavelica, pero no administrar oficinas pertenecientes a los gobiernos regionales.

“Manrhi no puede exigir la transferencia del PETACC porque no existe amparo legal para ello”, afirmó Murguía al referirse al planteamiento formulado por la mancomunidad.

El gerente explicó que los estatutos de la Manrhi no contemplan la posibilidad de que el PETACC pase a formar parte de su administración y recordó que el proyecto fue creado mediante una norma del Gobierno Central para desarrollar infraestructura hidráulica destinada al aprovechamiento de los recursos hídricos.

Asimismo, cuestionó el trabajo desarrollado por la mancomunidad desde su creación y aseguró que, pese al presupuesto que recibe anualmente, no se han concretado obras de impacto.

“La Manrhi está manejando más o menos un presupuesto anual de dos a tres millones de soles. ¿Qué proyectos se han realizado?. Hace cinco años que vienen hablando de gestiones y no vemos resultados”, manifestó.

Murguía también respondió a las versiones que advierten que, de no concretarse la transferencia del PETACC, podría verse afectado el abastecimiento de agua para la región Ica. Al respecto, descartó esa posibilidad y sostuvo que el recurso hídrico seguirá llegando independientemente del proceso.

Respecto al proceso judicial que enfrenta al Gobierno Regional de Ica con la Manrhi, el funcionario indicó que el caso aún no tiene una resolución definitiva. Explicó que una primera instancia judicial favoreció la permanencia del PETACC bajo la administración regional, mientras que una segunda instancia emitió un fallo distinto, por lo que el litigio continuará en las instancias correspondientes.

“Eso tendrá que verlo el Poder Judicial. Este proceso va a durar años y probablemente llegue hasta el Tribunal Constitucional”, sostuvo.

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